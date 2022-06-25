Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Parkı’nda çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı





'TARİHİ HAYDARPAŞA GAR ALANI TASARIM KONSEPTİYLE TÜRKİYE VE DÜNYA'DA BİR İLK OLACAK'

'İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM AĞININ YÜZDE 50'SİN DEN FAZLASINI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI OLARAK YAPMIŞ OLACAĞIZ'

'İstanbul'un tarihine ışık tutan arkeopark bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi ve alternatif ulaşım olanakları gerek İstanbullular gerek yerli ve yabancı turistler için bir çekim noktası haline gelecek' diyen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "İstanbul'un ulaşım olanaklarının gelişmiş olması da turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından çok önemli. Bu noktada, son 20 yıl içeresinde hayata geçen Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara ve İstanbul – İzmir Otoyolu gibi dev ulaşım yatırımları ile İstanbul'un ulaşım ağını her modda üst seviyeye çıkardık. Yine İstanbulluların ve İstanbul'a gelen ziyaretçilerin şehir içinde daha hızlı ve kolay ulaşım imkanına kavuşması içinde şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi adına da çok önemli projeler hayata geçiriyoruz. Şu anda da İstanbul'da bakanlığımız tarafından 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bunlar, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Metrosu ve Kazılçeşme Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projesidir. Bu 7 projenin toplam uzunluğu da 103,3 kilometre. İstanbul'da kurulu raylı sistem ağının uzunluğu 263 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte, bu uzunluk 366,3 kilometreye çıkacak ve İstanbul'un kentiçi raylı sistem ağının yüzde 50'sin den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapmış olacağız."



1 YILDA 563 BİN KİŞİ ÇAMLICA KULESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Tamamlanarak hizmete açılan Çamlıca Kulesi'ne de dikkat çeken Bakan Adil Karaismailoğlu, "Yaklaşık 1 yıl önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Çamlıca Kulesi'de İstanbul'un değerine değer katan bir eser oldu. Çamlıca Kulesi'nde başlayan yayıncılık faaliyetleri ile dünyada ilk defa 100 radyo yayını aynı noktadan birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karıştırmadan gerçekleştirdik. Ayrıca bu başarısı ile dünyada radyoculuk alanında takip edilen bir merkez haline gelen Çamlıca Kulesi'nin ülkemize kattığı değer sadece yayıncılık alanıyla sınırlı da kalmadı. Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 anten kaldırıldı ve onların yerine ülkemize simgesel bir yapı kazandırıldı. Yerli ve yabancı pek çok turistin ilgi odağı oldu ve bir yılda 563 bin kişi Çamlıca Kulesini ziyaret etti. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki biz projelerimizi mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ediyoruz. Biz bu dev eserler ve simge yapılar ile İstanbul'u çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdük. Bu noktada, hayata geçireceğimiz tüm projeleri turizmin gelişmesi açısından da değerlendirerek, taşıdıkları bu özel anlam nedeniyle de hep estetik ve özgün mimari gözeterek yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



'ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR TURİZM VE ULAŞIM MERKEZİ VE ÇEKİM NOKTASI HALİNE GELECEK'

Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Nasıl ki 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline bırakmadıysak, 20 yılda asırlık hizmeti ortaya koyduysak. Ortaya koyduğumuz projelerimizi hayata geçirirken de sadece ve sadece vatandaşlarımızı düşündüğümüzü bilmenizi istiyorum. Milletimiz için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımız tamamlandığında Haydarpaşa Garı hem yapılan restorasyon çalışmaları hem de arkeopark projesiyle İstanbul ve ülkemiz için önemli bir kültür turizm ve ulaşım merkezi ve çekim noktası haline gelecek."