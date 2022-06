Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Parkı’nda çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı

'GAR SAHASINDA GÜN YÜZÜNE ÇIKAN TARİHİ DEĞERLER DÜNYADA BİR İLK OLACAK'

İstanbul'un turizme dair her alanında sözü olan, emsali bulunmayan bir şehir oldğunu vurgulayan Bakan Adil Karaismailoğlu, "İstanbul kültür turizmi, inanç turizmi, gastronomi, sağlık, spor ve kongre turizmi açısından her çeşit turistin ilgisini çekebilecek, turizme dair her alanda sözü olan, emsali bulunmayan bir şehir. Özellikle binlerce yıl öncesine uzanan medeniyetlerden miras kalan tarihi varlıkları ile kültür turizmi açısından dünyanın en önemli ve en zengin şehirlerinden bir tanesi. Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan dünya turizm verilerine baktığımızda da İstanbul'u dünyada en çok ziyaret edilen ilk 10 şehirden biri olarak görüyoruz. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürel olarak fark yaratan İstanbul için ne yaparsak az! Bu bağlamda ana amacımız, İstanbul'un sahip olduğu bu eşsiz birikimleri korumak ve en doğru şekilde tanıtmak. Bu noktada, hem Haydarpaşa Garı'nda yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarını hem de gar sahasında gün yüzüne çıkan tarihi değerleri dünyada bir ilk olacak. Haydarpaşa'yı Arkeopark ve Gar Kompleksi tasarım konseptiyle paylaşacak olmamızı hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir kazanım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.



'MİLATTAN ÖNCESİNE 12 BİN ADET SİKKE, CAM VE SERAMİKLER BULUNDU'

Haydarpaşa Gar Binasındaki restorasyon çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ve Gar Sahasındaki arkeolojik kazı çalışmalarının da sürdüğünü belirten Bakan Adıl Karaismailoğlu, "Bugüne kadar yapılan kazılarda M.S. 4'üncü yüzyıla kadar uzanan, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait yaygın mimari kalıntılar ile M.Ö. 5 ile M.S. 7'ndi yüzyıllar arasındaki dönemlere ait yaklaşık 12 bin adet sikke, cam ve seramik gibi eserler ortaya çıkarıldı. Mimari kalıntılar arasında, liman arkası yapılar olarak tanımlanan dükkânlar, konutlar, sosyal dokunun bir parçası olan kilise ve hamam kalıntılarına ulaşıldı. Çok büyük sayıda sikke bulunması bu bölgenin ticari bir merkez olduğunu göstermektedir. Peronlar ve peron hatları bölgesinde Arkeolojik kazılar yüzde 95 oranında tamamlanmış, kalıntıların rölöve alım çalışmalarına başlanmıştır. Tüm eserler temizlenerek dökümante edilmekte, arşivlere kaydedilmekte ve İstanbul Arkeoloji Müzesine taşınmaktadır" diye konuştu.