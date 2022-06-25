Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Parkı’nda çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı

Anıtlar Kurulu onayı ile 2 etap halinde devam eden çalışmalar kapsamında çok önemli aşamaların kaydedildiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Kurul izinleri ve İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü'nün kontrolünde 1'inci etap olan Haydarpaşa Gar Binasının komple tadilatı çalışmalarını 15 Şubat 2019 tarihinde tamamladık. Diğer taraftan Haydarpaşa Gar Binası Ve Müştemilatı 2'nci Etap Restorasyonuna devam ediyoruz. Çalışmalar sırasında Khalkedon (Kalkedon) şehrine ait olduğu düşünülen tarihi yapılar çıktı. Yine, İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından peron araları ve çevresinde yapılan kazılarda Osmanlı, Roma, erken ve geç Bizans dönemi yapı temellerine rastlandı" diye konuştu.
'GAR SAHASINDA GÜN YÜZÜNE ÇIKAN TARİHİ DEĞERLER DÜNYADA BİR İLK OLACAK'
İstanbul'un turizme dair her alanında sözü olan, emsali bulunmayan bir şehir oldğunu vurgulayan Bakan Adil Karaismailoğlu, "İstanbul kültür turizmi, inanç turizmi, gastronomi, sağlık, spor ve kongre turizmi açısından her çeşit turistin ilgisini çekebilecek, turizme dair her alanda sözü olan, emsali bulunmayan bir şehir. Özellikle binlerce yıl öncesine uzanan medeniyetlerden miras kalan tarihi varlıkları ile kültür turizmi açısından dünyanın en önemli ve en zengin şehirlerinden bir tanesi. Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan dünya turizm verilerine baktığımızda da İstanbul'u dünyada en çok ziyaret edilen ilk 10 şehirden biri olarak görüyoruz. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürel olarak fark yaratan İstanbul için ne yaparsak az! Bu bağlamda ana amacımız, İstanbul'un sahip olduğu bu eşsiz birikimleri korumak ve en doğru şekilde tanıtmak. Bu noktada, hem Haydarpaşa Garı'nda yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarını hem de gar sahasında gün yüzüne çıkan tarihi değerleri dünyada bir ilk olacak. Haydarpaşa'yı Arkeopark ve Gar Kompleksi tasarım konseptiyle paylaşacak olmamızı hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir kazanım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
'MİLATTAN ÖNCESİNE 12 BİN ADET SİKKE, CAM VE SERAMİKLER BULUNDU'
Haydarpaşa Gar Binasındaki restorasyon çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ve Gar Sahasındaki arkeolojik kazı çalışmalarının da sürdüğünü belirten Bakan Adıl Karaismailoğlu, "Bugüne kadar yapılan kazılarda M.S. 4'üncü yüzyıla kadar uzanan, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait yaygın mimari kalıntılar ile M.Ö. 5 ile M.S. 7'ndi yüzyıllar arasındaki dönemlere ait yaklaşık 12 bin adet sikke, cam ve seramik gibi eserler ortaya çıkarıldı. Mimari kalıntılar arasında, liman arkası yapılar olarak tanımlanan dükkânlar, konutlar, sosyal dokunun bir parçası olan kilise ve hamam kalıntılarına ulaşıldı. Çok büyük sayıda sikke bulunması bu bölgenin ticari bir merkez olduğunu göstermektedir. Peronlar ve peron hatları bölgesinde Arkeolojik kazılar yüzde 95 oranında tamamlanmış, kalıntıların rölöve alım çalışmalarına başlanmıştır. Tüm eserler temizlenerek dökümante edilmekte, arşivlere kaydedilmekte ve İstanbul Arkeoloji Müzesine taşınmaktadır" diye konuştu.
'TARİHİ BULUNTULAR SONRASI ARKEOPARK KONSEPTİ PROJESİ HAZIRLANDI'
Arkeolojik kazı çalışmalarının proje çalışmalarında gecikmelere neden olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Kazılarda ortaya çıkarılan buluntuların yaygınlığı, tarihi ve kültürel önemi ve alanın önemli demiryolu miras kimliğini göz önüne alarak, arkeolojik buluntulara zarar vermeden ve alanın tarihi kimliğinin korunmasını sağlayacak şekilde hat ve peron yerleşimini revize ettik. Alanın tarihi ve kültürel miras kimliğinin korunması, ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntılar ile Demiryolu Mirası olan mevcut tarihi binaların konservasyonu/ restorasyonu ve bunların kamuya sergilenmesini içeren bir arkeopark konsepti ve Çevre Düzenleme Projesini geliştirilmesini kararlaştırdık. Bu doğrultuda konusunda yetkin, nitelikli bir ekiple, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda geliştirilecek Konsept tasarımı ilgili kurumlar ile koordinasyon içinde hazırlayacak ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun onayını alacağız" şeklinde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, çalışmaların alanın güncel kazı saha verilerine göre yeniden ele alındığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Hat ve peron planını revize ettik. Yeni yapılacak Bakım Atölye Binası yapımını iptal ettik. Tren parklanma hatlarını alandan kaldırdık ve silolar bölgesinde sayı ve uzunluk ihtiyacına göre optimize edilmiş gare hatları oluşturulmasını kararlaştırdık. Yapılan yeni hat ve peron planına göre Haydarpaşa Gar Sahasına 3 hatlı giriş, 4 adet peron hattı ve 210 metre uzunluğunda 3 adet yolcu peronu, kuşak hattı, liman bağlantı hattı ve liman bölgesinde oluşturulacak gare hatları imalatı yapacağız" dedi.
'TARİHİ HAYDARPAŞA GAR ALANI TASARIM KONSEPTİYLE TÜRKİYE VE DÜNYA'DA BİR İLK OLACAK'
'İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM AĞININ YÜZDE 50'SİN DEN FAZLASINI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI OLARAK YAPMIŞ OLACAĞIZ'
'İstanbul'un tarihine ışık tutan arkeopark bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi ve alternatif ulaşım olanakları gerek İstanbullular gerek yerli ve yabancı turistler için bir çekim noktası haline gelecek' diyen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "İstanbul'un ulaşım olanaklarının gelişmiş olması da turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından çok önemli. Bu noktada, son 20 yıl içeresinde hayata geçen Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara ve İstanbul – İzmir Otoyolu gibi dev ulaşım yatırımları ile İstanbul'un ulaşım ağını her modda üst seviyeye çıkardık. Yine İstanbulluların ve İstanbul'a gelen ziyaretçilerin şehir içinde daha hızlı ve kolay ulaşım imkanına kavuşması içinde şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi adına da çok önemli projeler hayata geçiriyoruz. Şu anda da İstanbul'da bakanlığımız tarafından 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bunlar, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Metrosu ve Kazılçeşme Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projesidir. Bu 7 projenin toplam uzunluğu da 103,3 kilometre. İstanbul'da kurulu raylı sistem ağının uzunluğu 263 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte, bu uzunluk 366,3 kilometreye çıkacak ve İstanbul'un kentiçi raylı sistem ağının yüzde 50'sin den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapmış olacağız."
1 YILDA 563 BİN KİŞİ ÇAMLICA KULESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Tamamlanarak hizmete açılan Çamlıca Kulesi'ne de dikkat çeken Bakan Adil Karaismailoğlu, "Yaklaşık 1 yıl önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Çamlıca Kulesi'de İstanbul'un değerine değer katan bir eser oldu. Çamlıca Kulesi'nde başlayan yayıncılık faaliyetleri ile dünyada ilk defa 100 radyo yayını aynı noktadan birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karıştırmadan gerçekleştirdik. Ayrıca bu başarısı ile dünyada radyoculuk alanında takip edilen bir merkez haline gelen Çamlıca Kulesi'nin ülkemize kattığı değer sadece yayıncılık alanıyla sınırlı da kalmadı. Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 anten kaldırıldı ve onların yerine ülkemize simgesel bir yapı kazandırıldı. Yerli ve yabancı pek çok turistin ilgi odağı oldu ve bir yılda 563 bin kişi Çamlıca Kulesini ziyaret etti. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki biz projelerimizi mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ediyoruz. Biz bu dev eserler ve simge yapılar ile İstanbul'u çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdük. Bu noktada, hayata geçireceğimiz tüm projeleri turizmin gelişmesi açısından da değerlendirerek, taşıdıkları bu özel anlam nedeniyle de hep estetik ve özgün mimari gözeterek yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
'ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR TURİZM VE ULAŞIM MERKEZİ VE ÇEKİM NOKTASI HALİNE GELECEK'
Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Nasıl ki 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline bırakmadıysak, 20 yılda asırlık hizmeti ortaya koyduysak. Ortaya koyduğumuz projelerimizi hayata geçirirken de sadece ve sadece vatandaşlarımızı düşündüğümüzü bilmenizi istiyorum. Milletimiz için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımız tamamlandığında Haydarpaşa Garı hem yapılan restorasyon çalışmaları hem de arkeopark projesiyle İstanbul ve ülkemiz için önemli bir kültür turizm ve ulaşım merkezi ve çekim noktası haline gelecek."