LGBT Hareketi’nden yeni provokasyon: Gençlik örgütlerinden LGBT’nin çağrısına tepki

İstanbul Valiliği; LGBT Hareketi'nin, 26 Haziran'da (bugün) Maltepe Miting Alanın'nda gerçekleştirilmek istediği etkinliğe izin vermedi. LGBT Hareketi de "onur yürüyüşü" olarak tanımlanan programın bugün Taksim Meydanı'nda yapılacağını duyurdu. Açıklamada; "Valiliğe tanıdığımız müddet doldu!" denildi.

GENÇLİK DERNEKLERİNDEN AÇIKLAMA

Aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Genç İnsani Yardım Vakfı (İHH), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genç, Genç Öncüler, İUDER İstanbul Üniversitesi İÜ Mezunları Mensupları Derneği ve Genç Hareket'in de bulunduğu sivil toplum örgütleri açıklamada bulundu. Açıklamada; eşcinsellik gibi anormal bir olgunun etrafında inşa ettikleri sahte algılarla insanları kandıran, sönmeye yüz tutmuş saman alevi mesabesindeki sapkın örgütlerin mağduru oynamalarına izin vermeyeceklerini belirterek, "Eşcinselliğin bir sapkınlık olduğu hakikatini psikoloji, biyoloji ve tıp bilimleri başta olmak üzere tüm ilim dallarında anlatmaya, sapkın örgütlerin istismar ettiği çocuklarımıza terapi sağlamaya ve onlarla ilgilenmeye kaldığımız yerden gayretimizi arttırarak devam edeceğiz" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"17 Haziran Cuma günü Beyazıt'ta gerçekleştirdiğimiz izzetli duruşumuz toplumumuzun geniş kesimlerden destek görmüş ve takdirle karşılanmıştır. Fıtratın yanında olan insaf ehli herkese desteklerinden dolayı müteşekkiriz. Bilinmelidir ki, varlığını İslam'a borçlu olan bu topraklarda, nesillerimize ve geleceğimize sahip çıkma mücadelemizde Beyazıt bir milat olmuştur."