Mahmut Ustaosmanoğlu’nun evi ve mezarı ziyaretçi akınına uğradı

İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evine gelen sevenleri, taziye ziyaretinde bulundu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Beykozdaki evine giden yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurtdışından gelenlerin katıldığı cenaze töreninden sonra binlerce kişi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Beykozdaki evine akın etti. Taziye ziyaretleri yoğunluk nedeniyle akşam saatlyerine kadar sürdü.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Beykozdaki evinde taziye yoğunluğu yaşanırken toprağa verildiği Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde de sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Hoca'nın defnedilmesinin ardından cenaze töreni için çevre illerden ve İstanbulun çeşitli semtlerinden gelen binlerce kadın ve erkek Mahmut Ustaosmanoğlu'nun mezarını ziyaret ederek dualar okudular.

Mezar ziyareti gün boyu devam etti.