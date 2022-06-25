Marmaris yangınını çıkaran Sacit Ayhan tutuklandı! Ciğerlerimizi yakmanın bedeli 10 yıl



Av. Dr. Rezan Epözdemir: Ortada bir kundaklama varsa 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve adli para cezası söz konusu. Ancak ceza infaz hukukunun temel evrensel prensibi olan ıslah ve caydırıcılık unsurunu taşımıyor. 10 yıl ceza aldığında şartlı salıvermeyle 5 yıla düşüyor, 1 yıl da denetimli serbestlikle birlikte baktığınız zaman 4 yıla düşecek. Yani 4 yıl sonra şartlı denetimli serbestlikten faydalanıp topluma karışacak.

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Avukat Murat Sultansu: Suçun vasıf ve mahiyeti karşısında neticede meydana gelen zarar çok büyük, bu nedenle suç ile ceza arasındaki orantı uygun değil. Bu konuda yeni yasal düzenleme yapılması gerekir. Hatta 6. yargı paketine ivedilikle eklenmelidir.