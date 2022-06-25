Haberler Gündem Haberleri Mi26 2.5 saatte 100 ton su atıyor
Giriş Tarihi: 25.6.2022

Mi26 2.5 saatte 100 ton su atıyor

Mi26 2.5 saatte 100 ton su atıyor
Marmaris yangınına dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopter de müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mi26'nın operasyon anı görüntülendi. Helikopter, Dalaman Havalimanı'nda ikmal yaptıktan sonra denizden aldığı suyu alevlerin yükseldiği Bördübet mevkiine bıraktı. 2.5 saat havada kalan Mi26, 10 sorti yaparak alevlerin üzerine toplam 100 ton su attı. Helikopterin koordinatör pilotu Süleyman Örsel, "Bu helikopter gözbebeğimiz. Zorlu şartlarda çalışıyoruz ama yeşil vatanı korumak bizim görevimiz. Canla başla alevlerle mücadele ediyoruz " dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mi26 2.5 saatte 100 ton su atıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA