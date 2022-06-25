Mi26 2.5 saatte 100 ton su atıyor

Marmarisyangınına dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopter de müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mi26'nın operasyon anı görüntülendi. Helikopter, Dalaman Havalimanı'nda ikmal yaptıktan sonra denizden aldığı suyu alevlerin yükseldiği Bördübet mevkiine bıraktı. 2.5 saat havada kalan Mi26, 10 sorti yaparak alevlerin üzerine toplam 100 ton su attı. Helikopterin koordinatör pilotu Süleyman Örsel, "Bu helikopter gözbebeğimiz. Zorlu şartlarda çalışıyoruz ama yeşil vatanı korumak bizim görevimiz. Canla başla alevlerle mücadele ediyoruz " dedi.