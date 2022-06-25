Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bomba yüklü kamyonla saldıracaklardı! PKK'nın tuzağı imha edildi
Giriş Tarihi: 25.6.2022 09:14 Son Güncelleme: 25.6.2022 09:27

SON DAKİKA | Bomba yüklü kamyonla saldıracaklardı! PKK'nın tuzağı imha edildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | Bomba yüklü kamyonla saldıracaklardı! PKK’nın tuzağı imha edildi

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarına bomba yüklü kamyon bırakarak patlatmayı planladıkları ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinin çalışması sonucu ele geçirilen bomba yüklü kamyon imha edildi.

Son dakika haberi... Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü, Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgüt mensupları, içerisinde bomba yüklü kamyon bırakıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

BOMBA İMHA EDİLDİ

Bahse konu bomba yüklü kamyon tespit edilerek bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi.

SON DAKİKA: Bomba yüklü kamyonla saldıracaklardı! Terör örgütünün eylemi önlendi | Video

Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından bomba yüklü kamyon kontrollü bir şekilde imha edildi.

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SON DAKİKA | Bomba yüklü kamyonla saldıracaklardı! PKK'nın tuzağı imha edildi
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