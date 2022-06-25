SON DAKİKA | Bomba yüklü kamyonla saldıracaklardı! PKK’nın tuzağı imha edildi

Son dakika haberi... Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü, Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgüt mensupları, içerisinde bomba yüklü kamyon bırakıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
BOMBA İMHA EDİLDİ
Bahse konu bomba yüklü kamyon tespit edilerek bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi.
SON DAKİKA: Bomba yüklü kamyonla saldıracaklardı! Terör örgütünün eylemi önlendi | Video