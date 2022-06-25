SON DAKİKA

Son dakika haberi... Marmaris yangını 3. gününde de devam ediyor. 21 Haziran'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ederken, bölgede binlerce personel görev alıyor. Öte yandan bölgeye dünyanın en büyük helikopteri sevk edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmaris hava durumu ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. İşte Marmaris yangını son durumu...
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor.
Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi.
Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.
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Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK HELİKOPTERİ MARMARİS'TE
Marmaris'te devam eden orman yangınına müdahale eden ve dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopterin alevlerle mücadelesi Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.
İlçede salı akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken Dalaman Havalimanı'nda uçak ve helikopter yoğunluğu yaşanıyor.
Uçuşların planlandığı komuta merkezinin de bulunduğu havalimanında uçaklar, su ve yakıt ikmali yaptıktan sonra yangın bölgesine giderek su bırakıyor.
Geçen yıl Manavgat'taki orman yangınında da görev yapan Ukrayna'dan gelen AN-32 P tipi yangın söndürme uçağının da aralarında bulunduğu uçaklar, birbiri ardına havalimanından yangın bölgesine hareket ediyor.
Uçakların sürekli iniş-kalkış yapması nedeniyle yoğun bir hava trafiğinin olduğu havalimanına helikopterler de zaman zaman yakıt ikmali için geliyor.
O helikopterler arasında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mi26 tipi yangın söndürme helikopteri de yer alıyor.
Dünyanın askeri ve sivil anlamda en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopter, Dalaman Havalimanı'nda ikmal yaptıktan sonra denizden aldığı suyu alevlerin yükseldiği Bördübet mevkisine bıraktı.
Yaklaşık 2,5 saat havada kalan Mi26, 10 sorti yaparak alevlerin üzerine toplamda 100 ton su attı.
Helikopterin koordinatör pilotu Süleyman Örsel, Mi26 tipi helikopterin dünyanın askeri ve sivil anlamda en büyük ve en güçlü helikopteri olduğunu söyledi.
Helikopterin su kapasitesinin 10 ton olduğunu aktaran Örsel, "Yangında bu helikopter göz bebeğimiz. Su kapasitesi açısından en büyük helikopterler arasında yer alıyor. Yangınla mücadelede etkin bir rol oynadı. Gün doğumuyla zorlu mesaimize başlıyoruz. Zorlu şartlarda çalışıyoruz ama yeşil vatanı korumak bizim görevimiz. Canla başla alevlerle mücadele ediyoruz." dedi.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNU AÇIKLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güney Ege'de rüzgarın batı ve kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Marmaris'te bugün en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olacak. Nem oranı ise en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olarak tahmin ediliyor.
BAKAN KOCA YANGINDAN ETKİLELEN VATANDAŞLARIN SAYISINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. Bunlardan 12'si olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var"
EVLERİ TAHLİYE EDİLEN AİLELERE 3 BİN TL ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katıldığı Afet Koordinasyon Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda yangına ilişkin sayılar paylaşıldı. 61 hava aracının yangına müdahale ettiği ifade edilirken, 1012'si orman işçisi olmak üzere 3 bin 214 personelin de sahada olduğu belirtildi. Sahada 730 aracın da yer aldığı açıklandı.
Yangın bölgesinde yarın sabah saatlerinde rüzgarın 60-70 km hızla esmesini beklediklerini söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınla birlikte rüzgar hızının daha da yükselebileceğini ifade ederek, "Bu arazide fırtına oluşturacak neredeyse. Yarın öğleye kalmadan yangını kontrol altına almak istiyoruz. Yangını İçmeler'e ulaşmadan durdurmak için ekipleri yerleştirdik" dedi.
131 hane ve 435 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Bakan Kirişci, "Temennimiz yarın bu yangının neticelenmesi. Rüzgar olmasa daha iyi olurdu ama ümitsiz değiliz. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Evleri tahliye edilen ailelere 3'er bin TL ödeme gerçekleştiriliyor" diye konuştu.
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