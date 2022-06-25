Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Bakanı Kirişçi açıkladı: Marmaris yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları devam ediyor
Giriş Tarihi: 25.6.2022 10:45 Son Güncelleme: 25.6.2022 10:49

SON DAKİKA HABERİ: Bakanı Kirişçi açıkladı: Marmaris yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları devam ediyor

SON DAKİKA HABERİ: Bakanı Kirişçi açıkladı: Marmaris yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kontrol altına alınan Marmaris yangın bölgesinde açıklamakarda bulundu. Kirişçi açıklamasında yangının kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Son dakika. Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın çıktığı günden beri bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi son durumu açıkladı.

Bakan Kirişçi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının kotrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kirişçi'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı. Bunlar dikkatsizlik olabilir, kasıtlı olabilir. Burada yangın da kasıtlı çıkarılmıştır.

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SON DAKİKA HABERİ: Bakanı Kirişçi açıkladı: Marmaris yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları devam ediyor
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