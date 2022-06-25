SON DAKİKA: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarih vererek açıkladı...

"TEKNOLOJİYİ RASYONEL ŞEKİLDE KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

Yaz okullarıyla ilgili seçenekleri artırabiliriz. Öğrencilerimizi yazın yalnız bırakmamak istiyoruz.

Bizim öğrencilerimizin diğer ülke öğrencilerinden farklılıkları olacak. Bu coğrafyalarda neler oldu, hangi hadiseler yaşandı. Okuryazarlığın artması gerekiyor. Okul kütüphanelerinde hedefimiz 100 milyon kitap. Kütüphaneleri okulların kalbi yapmak istiyoruz.

"İNTERNET HIZINDA HİÇBİR SORUN YOK"

Teknolojiye hayır diyebilmemiz mümkün değil ama rasyonel şekilde kullanmamız gerekiyor. Toplam 855 bin sınıf var. Ama onu çok farklı bağlama taşıyıp gece gündüz teknolojiyle hemhal olmasını sağlarsak başka problemlere yol açılır. Okullardaki internet hızımızda hiçbir sorun yok.