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Giriş Tarihi: 25.6.2022 11:43

SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan milletvekillerine yapılan zamla ilgili açıklama

SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan milletvekillerine yapılan zamla ilgili açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Şentop, milletvekili maaşlarına yapılan zammı değerlendirdi, "Özellikle milletvekili maaşına ek bir zam bugüne kadar yapılmadı. Maaşlar ile ilgili yapılan düzenlemeler çerçevesinde dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber canlı yayınında, milletvekili maaşlarına yapılan zammı değerlendirdi. Şentop, emekli vekillerin, normal emeklilerin aldığı zammın altında zam aldığını belirtti. Şentop, bu maaşın Cumhurbaşkanı bütçesine endeksli olmasını da ele aldı.

Şentop, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Zamanında milletvekili emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Artışlar hiçbir zaman normal emekli maaşlarındaki artışların üzerinde olmadı, hep altında oldu. Bu emekli maaşları ile ilgili de devlet içinde bir hiyerarşi vardı. Bunun bozulduğunu söyleyebilirim. Yüksek bürokrasideki tablolar dikkate alındığında milletvekili maaşlarına özel bir zam yapılmış değil. Özellikle milletvekili maaşına ek bir zam bugüne kadar yapılmadı. Maaşlar ile ilgili yapılan düzenlemeler çerçevesinde dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum.

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan milletvekillerine yapılan zamla ilgili açıklama
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