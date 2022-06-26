72 saatte yazdılar destan

Muğla Marmaris'e bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiinde 21 Haziran akşamı başlayan ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangını, Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye koşan Orman Genel Müdürlüğü, İtfaiye, UMKE, MAK ekipleri ve gönüllülerin canhıraş çalışmalarıyla önceki akşam tamamen kontrol altına alındı.72 saatte destan yazan ekipler gece-gündüz uyumadan yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engelledi, can ve mal kaybı yaşanmamasını sağladı. Soğutma çalışmaları devam ederken havadan inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son durumla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.4 bin 500 hektara yakın alanın yandığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretleri sırasında paylaşmış olduğu ihtiyatlı ifadelerini artık yangının kontrol altına alındığı şeklinde revize edip, soğutma çalışmalarının da devam edeceğini söylemek istiyorum. Bütün milletimize geçmiş olsun diyorum" dedi.En büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, "Bir koordinasyon ve uyum içerisinde bu çalışmaları yürüttük. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 150 bine ulaşmış bir ekip sayımız var, 100 binin üzerinde de bir gönüllü grubumuz var. Avrupa'yla mukayese edildiğinde son 10 yılda 130 bin hektarlık yıllık ortalama orman kaybıyla Türkiye, Avrupa'da da Akdeniz çanağında olan ülkeler arasında da oldukça iyi durumda.Yangın süresince uçak ve helikopterler 1069 saat uçtu. Toplamda 4 bin 48 adet sorti yapıldı. Bu yangında 12 bin 400 ton su atıldı. Dünyada gerçekten geceleyin orman alanlarına girip müdahale eden başka ülke yoktur desek bunu aziz milletimizin hakkının teslimi olarak abartmadan söylemiş oluruz" dedi. Bakan Kirişci yanan alanların istismarına asla müsaade edilmeyeceğinin de altını çizerek "Süratle yeşillendireceğiz" diye konuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise İyi Parti Lideri Meral Akşener'in 'Yine uçak yok' sözüne teki göstererek "Meclis kürsüsünde burada uçak, helikopter olmadığını söyleyenler var. 6 ay da olsa İçişleri Bakanlığı yaptın. Toplam müktesebatın bu kadar. Burada çalışan, risk alıp onlarca helikopterle, uçakla yangın söndürmeye çaba sarf edenlerin, geceleyin kendini ateşin ortasına atanların hakkını savunmazsam adamlığım sorgulanır" dedi. Bakan Soylu'nun ardından Jandarma Havacılık Başkanı Ali Doğan da gece görüşle yangın söndürmenin ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramlarının çok farklı şeyler olduğunu söyleyerek "Gece görüş gözlüğüyle yangın söndürme diye bir kavram yok. Kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor" diye konuştu.4 bin 587 personel alevlerle mücadele ederken, 405 arazöz, 202 iş makinesi, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 TOMA olmak üzere toplam 1169 araç sahada görev yaptı. 15'i uçak, 46'sı helikopter olmak üzere toplam 61 hava aracı alevlere müdahale etti.