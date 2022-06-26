Çukurca’da huzur halayı

Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki '4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' kapsamında sahneye çıkan yerel dengbejlerin seslendirdiği bölgeye ait türküler eşliğinde halaylar çekildi. Programda konuşan Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, ilçenin sağlanan huzur ortamıyla beraber artık spor ve doğal güzelliklerle öne çıktığını ifade etti.Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da Çukurca'nın adının artık terörle değil barış, huzur ve spor festivalleriyle anıldığına dikkat çekerek, gelen bütün sporcu ve doğaseverleri misafir etmekten Çukurca halkı olarak onur duyduklarını belirtti. Çukurca Kent Meydanı'nda Hakkâri Belediyesi'ne bağlı Rengi Hakkâri Sanat Topluluğu ve Çukurca Dengbejleri tarafından yapılan konser tadındaki eğlence gece geç saatlere kadar devam etti.Yapılan etkinliğe Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Hakkâri Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ile çok sayıda fotoğrafçı ve sporcu katıldı.