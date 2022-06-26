Devletimiz bize yardım elini uzattı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken Bördübet, Değirmanyanı, Kürardı ile Yeşilbelde'de 435 kişi evlerinden tahliye edildi. Tahliye olanlar arasında yer alan Musa Amca ve Fatma Teyze yaşadıkları korku dolu anları SABAH'a anlattı. 74 yaşındaki Musa Arslan, "Aynı savaş alanı gibiydi. Ne yapacağımızı bilemedik. Tam 'ne yapacağız' diye düşünürken, askerlerimiz bize yardımcı oldu ve eşim ile beni tahliye ettiler. Daha sonra da bize 'Buraya yaklaşmayın' dediler. Allah askerlerimizden razı olsun. Askerleri görünce içim rahatladı, onlara çok dua ettim" dedi.67 yaşındaki Fatma Arslan ise, "Devletimizden, milletimizden, insanlarımızdan, askerlerimizden razı olsun Rabbim. İlk gece resmen cehennem gibiydi. Askerler, itfaiyeciler evimizi korudu. Allah onların ayağına taş değdirmesin, Rabbim razı olsun onlardan. Devlet elini uzattı ve bize 3 bin lira destek olduler. Allah hepsinden razı olsun." dedi.