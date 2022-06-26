Devre arkadaşları şehidin ismini kütüphaneyle yaşatacak

Hakkâri Yüksekova'da 2011'de teröristlerin hain saldırısı sonucu sırtından vurularak şehit edilen Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu'nun görev yaptığı devre arkadaşları, şehidin adını yaşatmak için kütüphane kuruyor.5 Temmuz 2011 yılında sabah evlerinden sivil kıyafetleriyle çıkan 27 yaşındaki Yahya Karakaya ile 25 yaşındaki Murat Özkozanoğlu, PKK'lı hainlerce şehit edildi. Devre arkadaşları, şu an görev yaptıkları Karabük Safranbolu'ya bağlı Bostanbükü Köyü'ndeki Bostanbükü İlköğretim Okulu'na onun adına kütüphane yaptırıyor.İlk ve ortaokula giden öğrencilerin okuyabileceği her türlü kitap bağışlarını kabul eden asker arkadaşları, şehidin adını yüzlerce çocuğun kitap okuyacağı, ders çalışacağı kütüphanede yaşaması için sosyal medyadan kampanya başlattı. Devre arkadaşlarının vefası, şehidin memleketi Adana Kozan'daki yakınlarını da duygulandırdı.