Fırat Nehrine ve Şanlıurfa’daki içme suyuna siyanür karıştığı iddiası yalanlandı

Erzincan İliç'teki altın madeninin siyanür borularından birisinin kırıldığı ve 20 ton civarında siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı iddialarına yanıt geldi.Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlandı ve suların sağlıklı olduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"21/06/2022 tarihinde Erzincan ilinde Fırat nehrine 20 metreküp siyanür içeren solüsyon karıştığı iddia edilmiştir. Bu iddia karşısında Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hiçbir dereye karışma olmadığı, Fırat havzasına gözlemsel olarak ulaşmadığı tespit edilmiştir' Denilmiş olmasına rağmen; Şanlıurfa ilinde temin ettiğimiz içme suyunun da siyanür tehlikesi altında olduğu şeklinde mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

Fırat nehri Erzincan ilinden şehrimize gelene kadar Keban (Elazığ), Karakaya (Malatya) ve Atatürk Barajlarını beslemektedir. Bu barajların toplam su hacmi 89.280 milyar metreküp olup ayrıca Fırat nehrinin kendi su hacmi de bu miktara eklendiğinde oluşan su hacminde eser miktarda dahi siyanür bulunması için çok fazla aşırı siyanür karışımı olması gerekmektedir. Dolayısıyla bilimsel olarak Atatürk barajında siyanür kirliliği olması söz konusu değildir. Buna ek olarak; Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığımız bünyesindeki Uluslararası Akredite Laboratuvarımızda her gün, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında ise 20 günde bir siyanür analizi yapılmakta olup, 2020 yılından günümüze kadar analiz sonuçlarının hiç birisinde eser miktarda dahi siyanüre rastlanmamıştır. Şanlıurfa'da su sağlıkla musluktan içilir."



