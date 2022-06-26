Pençe-Kilit Operasyonu’nda silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.

Zap, Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesindeki operasyonlarda komandolar tarafından ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise şöyle: "

-1 adet AK-47 piyade tüfeği, -36 adet el bombası, -3 adet A/T RPG mühimmatı, -2 adet A/P RPG mühimmatı, -50 kg amonyum nitrat patlayıcı -2.100 adet 14.7 mm Doçka makineli tüfek mühimmatı, -1.500 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, -3.000 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, -2.000 adet 7.62 mm AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, -15 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, -1 adet Doçka makineli tüfek namlusu, -1 adet PKMS makineli tüfek namlusu ve çok sayıda yaşam malzemesi."