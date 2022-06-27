Adana’da PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında HDP’li yöneticiler de var

Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.





Yapılan teknik takipli çalışma sonucunda örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.