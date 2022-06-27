Haberler Gündem Haberleri Adana'da PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında HDP'li yöneticiler de var
Giriş Tarihi: 27.6.2022 06:36 Son Güncelleme: 27.6.2022 07:16

Adana'da PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında HDP'li yöneticiler de var

DHA
Adana’da PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında HDP’li yöneticiler de var

Son dakika haberi: Adana'da PKK/KCK/TDÖ soruşturması kapsamında aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP il teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Yapılan teknik takipli çalışma sonucunda örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.

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Adana'da PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında HDP'li yöneticiler de var
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