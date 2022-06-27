Bakan Kurum: Erken uyarı sistemi devreye girdi, can kayıplarının önüne geçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'de etkili olan selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Bakan Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Kurum, "Kastamonu, Bartın, Sinop Zonguldak illerimizde yoğun yağıştan dolayı sel felaketleri yaşandı. Herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları hızlı bir şekilde giderme gayreti içindeyiz" dedi.

Kastamonu'nun genelinde 663 personel ve 320 araç ve ekipmanla arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını belirten Kurum, "Gerek köylerimizde gerek ilçelerimizdeki hasarların tespiti, ulaşılamayan köylerin yollarının yapımı gibi tüm faaliyetleri ilgili birimlerimiz yürütüyorlar. Bir tane mobil baz istasyonu bölgeye sevk edildi. Olası ulaşımdaki sıkıntılardan sebep hazır bekletiliyor. Bir tane JAK ekibi görevlendirildi" diye konuştu.