Bakan Kurum: Erken uyarı sistemi devreye girdi, can kayıplarının önüne geçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'de etkili olan selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Bakan Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Bakan Kurum, "Kastamonu, Bartın, Sinop Zonguldak illerimizde yoğun yağıştan dolayı sel felaketleri yaşandı. Herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları hızlı bir şekilde giderme gayreti içindeyiz" dedi.
Kastamonu'nun genelinde 663 personel ve 320 araç ve ekipmanla arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını belirten Kurum, "Gerek köylerimizde gerek ilçelerimizdeki hasarların tespiti, ulaşılamayan köylerin yollarının yapımı gibi tüm faaliyetleri ilgili birimlerimiz yürütüyorlar. Bir tane mobil baz istasyonu bölgeye sevk edildi. Olası ulaşımdaki sıkıntılardan sebep hazır bekletiliyor. Bir tane JAK ekibi görevlendirildi" diye konuştu.
ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ
Sel afetinde ilk defa erken uyarı sisteminin devreye girdiğine dikkat çeken Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Bu çok önemli bir ayrıntı. Yarın AFAD Başkanımız bunu ayrıntılı bir şekilde basın mensupları ile paylaşacaklar. Meteorolojiden aldığımız veriler çerçevesinde AFAD'a bildirildi ve bu illerimizde kırmızı uyarı sistemi devreye girdi. Bu çerçevede AFAD il valiliklerimizle koordineli bir şekilde tüm vatandaşlarımızı selden etkilenen alanlardan uzaklaştırmak suretiyle can kayıplarının önüne geçmek amacıyla yoğun bir çalışma sürdürdüler. Bütün bu bölgedeki vatandaşlarımızın cep telefonlarına uyarı düştü ve vatandaşlarımız sel riski olan alanlardan taşınması, misafirhanelere götürülmesi sağlanmış oldu. Bu sayede hem hasarların azaldığını hem de can kayıplarının yaşanmadığına şahit olduk. Kırmızı alarmın gönderildiği il ve ilçeler; Kastamonu Cide, Doğanyurt. İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Azdavay, Şenpazar, Devrekhani, Pınarbaşı, Tosya, Merkez, Seydiler, Tayköprü, İhsangazi ve Daday oldu."
METREKAREYE 152 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ
Kastamonu'da son 24 saatte yaklaşık metrekareye 152 kilogram yağış düştüğüne dikkat çeken Kurum, "Çatalzeytin ilçemizde 125 kg metrekareye yağış düştü. Küre'de yoğun yağışın etkili olduğu ilçelerimizden birisi, 121 kg, İnebolu'ya da 105 kg yağış düşmüş durumda. Diğer ilçelerimizde de metrekareye 50 ila 100 kg yağış düştü" ifadelerini kullandı.
BİR VATANDAŞIMIZ KAYIP
Sabah 09.00 itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 50 kg yağış düşmesini beklediklerini sözlerine ekleyen Kurum, "Bu çerçevede tüm tedbirlerimizi almaktayız. Şuana kadar 170 ihbar aldık ve bu ihbarların hepsine ulaşıldı. Buradaki gelen talepleri karşıladık. Bir vatandaşımız kayıp, Küre'de Recep Bakırcı, 22 yaşında. Haber alınamıyor. Arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. Gelen ihbarlar neticesinde 130 vatandaşımız tahliye edildi. Helikopterlerimiz bu hava şartlarında bu bölgeye sevk edilemiyorlar. Sel beklediğimiz illere 2 gün öncesinde araçlarımız buraya gönderildi. Bu noktada önemli bir kazanım elde ettik" dedi.
ALINAN TEDBİRLER SEL AFETİNİN ETKİLERİNİ AZA İNDİRDİ
Sel riski bekledikleri alanlarda yaşayan vatandaşları güvenli alanlara taşıdıklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Bu çerçevede öğrenci yurtlarına, misafirhanelere yerleştirilen 180 vatandaşımız var. Şuan itibariyle enerji sıkıntısı yaşadığımız köyümüz 31 tane, enerji grubundaki arkadaşlarımız yarın itibariyle enerji vermeye başlayacaklar. İnşallah bir iki gün içerisinde tüm enerji kesintilerini gidermiş olacağız. Köy yollarımızda ulaşamadığımız şuan itibariyle 118 köyümüz var. Selden hasar gördüler. Vatandaşlarımızdan haber alıyoruz. Herhangi bir hayati risk söz konusu değil. Yarın itibariyle tüm köy yollarına gerek ildeki gerek diğer illerden AFAD'ın koordine ettiği araç ekipmanları bölgeye sevk edilecek ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilecek. Şuan itibariyle barınma hizmeti verdiğimiz bin 650 vatandaşımız var. Yarın itibariyle beslenme grubumuz Kızılay bu sayısı 2 bine çıkartacak. DSİ'nin tüm derelerde yoğun bir faaliyeti var. Biri İnebolu biri de Abana ilçemizde içme suyuna ilişkin problemlerimiz var. Yarın itibariyle 2 ilçemizdeki içme suyu problemini de çözecek adımları İller Bankası Genel Müdürlüğü, belediyemizle birlikte atıyor olacak.