Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Başkan Erdoğan'ın İtalya ziyaretiyle ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 28-30 Haziran 2022 tarihlerinde İspanya Krallığı'nı ziyaret edeceklerdir. Zirve'de, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Rusya- Ukrayna savaşının İttifak'a yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecektir. Madrid'de, İttifak'ın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemdedir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle görüşmeler de gerçekleştireceklerdir" denildi.