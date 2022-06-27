Başkan Erdoğan’ın dosyasında 6 başlık var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayacak NATO Zirvesi'ne çantasındaki sıcak dosyalarla gidiyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan ile yaşanan adalar sorunu, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan operasyon ve küresel ekonomi konularında görüşmeler yapacak Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşımları ve çözüm önerilerini net bir şekilde ortaya koyacak. "Partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle, üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'daN temsilerin katılacağı zirvede 3 ilk de yaşanacak: 1)Türkiye'nin görüşlerinin yansıdığı ittifakın yeni stratejik konsept belgesi kabul edilecek. 2) NATO'nun güneyi ile ilgili terörizm odaklı oturum olacak 3) Asya Pasifik Zirvesi'ndeki ortakların katılımıyla bir toplantı yapılacak. En son 12 yıl önce Lizbon'da güncellenen stratejik konsept belgesinin yenisinde, eskisinden farklı olarak Rusya'dan 'stratejik ortak' olarak bahsedilmeyeceği kaydediliyor. Zirvede Çin ve genel siber güvenlik konuları da görüşülecek. Dünyanın kilitlendiği NATO Zirvesi'nde 21 farklı dokümanın liderlerin onayına sunulması bekleniyor. Bu dokümanlar arasında en önemlisi NATO 2030 Stratejik Konsept Belgesi. Belge, üye ülkelerin yeni tehditlere karşı nasıl korunması gerekeceğini tespit edecek. NATO Genel Sekreteri tarafından ittifakın stratejik ve siyasi rolünün güçlendirilmesine yönelik bir değerlendirme çalışması yapılması için görevlendirilen 10 üyeli grupta Büyükelçi Tacan İldem de yer alıyor.BUGÜN yapılacak Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın konuşması merakla bekleniyor. Haziran ayının son kabine toplantısında Kurban Bayramı ile 15 Temmuz arasında kalan 2 gün (13-14 Temmuz) memurların idari izinli sayılıp sayılmayacağına da karar verilmesi bekleniyor. 9 günlük kesintisiz tatil beklentisinin yanısıra ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımlar ve bu doğrultuda açıklanması muhtemel yeni kararlar da merak konusu.