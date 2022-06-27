Haberler Gündem Haberleri Hijyenik Kurban kesim alanları hazır hale getirildi
Giriş Tarihi: 27.6.2022 14:43 Son Güncelleme: 27.6.2022 14:44

Hijyenik Kurban kesim alanları hazır hale getirildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hijyenik Kurban kesim alanları hazır hale getirildi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşların daha hijyenik ortamlarda kurban kesimlerini yapabilmeleri için Kurban Satış ve Kesim Alanındaki hazırlık çalışmalarını tamamladı. Bahçelievler Belediyesi de her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Satış Alanı'ndaki 93 çadırda yaklaşık 2 bini aşkın büyükbaş, 4 bine yakın küçükbaş kurbanlık için  Hijyen koşulları gözetilerek vatandaşların kurban satış ve kesim alanında ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılarak hazır hale getirildi.

Bahçelievler Belediyesi'nin Çobaçeşme'de hizmete sunduğu Kurban Satış Alanı'ndaki 93 çadırda yaklaşık 2 bini aşkın büyükbaş, 4 bine yakın küçükbaş kurbanlık satışa sunulacak. Satılan tüm kurbanlıklar Bahçelievler Belediyesince hazırlanan modern ve hijyenik ortamda, belediyenin veteriner hekimlerinin kontrolünde, ehil kasaplar tarafından kesimi sağlanacak. Kafeterya ve mescidin de bulunduğu alanda kurban satıcıları için duş yerleri oluşturuldu.

Kurbanlık Satış Alanını ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi alan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzeri ve Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde kurduğumuz kurban satış ve kesim noktalarında belediyemizin zabıta, temizlik, ruhsat ve fen işlerine bağlı ekipler 24 saat esasına göre çalışacak. Ekiplerimiz alanın fiziki şartları ile ilgili çalışmarını yürütürken veterinerlik bürosu çalışanları da alana gelecek kurbanlıkları taşıyan kamyonların resmi evraklarını kontrol ederek alana girişine izin verecek" dedi.

TONLUK TOSUNLAR PAZARDA SATIŞA SUNULUYOR

Bu yıl kurbanlıkların pazarda fiyatlarının vatandaşların alım gücüne göre ayarlandığını belirten hayvan satıcıları büyükbaş hayvanların kilogramı 65 liradan 20 bin TL ile 65 bin TL arasında satışa sunulduğu kilogramı ile pazarda alıcı bulduğu kaydedildi. Küçükbaş koyun ve koçların ise kilolarına göre 2 bin ile 5 bin lira arasında satışa sunulduğu kaydedildi.
Pazarları yine bin20 kilogram ile Tosun paşa isimli büyükbaş hayvanın 65 bin liradan satıldığı bu fiyatla pazarın en yüksek fiyatta satılan kurbanlığı olduğu kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hijyenik Kurban kesim alanları hazır hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA