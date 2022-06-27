Hijyenik Kurban kesim alanları hazır hale getirildi

Kurbanlık Satış Alanını ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi alan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzeri ve Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde kurduğumuz kurban satış ve kesim noktalarında belediyemizin zabıta, temizlik, ruhsat ve fen işlerine bağlı ekipler 24 saat esasına göre çalışacak. Ekiplerimiz alanın fiziki şartları ile ilgili çalışmarını yürütürken veterinerlik bürosu çalışanları da alana gelecek kurbanlıkları taşıyan kamyonların resmi evraklarını kontrol ederek alana girişine izin verecek" dedi.

TONLUK TOSUNLAR PAZARDA SATIŞA SUNULUYOR

Bu yıl kurbanlıkların pazarda fiyatlarının vatandaşların alım gücüne göre ayarlandığını belirten hayvan satıcıları büyükbaş hayvanların kilogramı 65 liradan 20 bin TL ile 65 bin TL arasında satışa sunulduğu kilogramı ile pazarda alıcı bulduğu kaydedildi. Küçükbaş koyun ve koçların ise kilolarına göre 2 bin ile 5 bin lira arasında satışa sunulduğu kaydedildi.

Pazarları yine bin20 kilogram ile Tosun paşa isimli büyükbaş hayvanın 65 bin liradan satıldığı bu fiyatla pazarın en yüksek fiyatta satılan kurbanlığı olduğu kaydedildi.