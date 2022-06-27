ÇAY VE DERELER TAŞTI

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.