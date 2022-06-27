KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar SABAH’a konuştu: Yunanistan ve Rumların gözleri dönmüş





HELEN ADASI GİBİ GÖRÜYORLAR

Turizm onların da en büyük zenginliği, ancak böyle yapmakla etrafı rahatsız ediyorlar. Ege adalarında Türkiye'ye karşı bunu yapan burayı da hep bir Helen adası olarak görüyorlar. Bizi hala kışkırtmaya çalışıyorlar burası Helen Adası diyerek. Bizim yolumuz Türkiye'nin yoludur. Burada bütün bu uluslararası anlaşmalar Türk Yunan istikrarı bölgesel açıyı koruması için oldukça önemli. Biz Kıbrıs Türkleri ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile hep birlikte hareket etmek durumundayız. İlişkilerin güçlendirilmesi KKTC'yi güçlendirecektir.



MARAŞ ATA YADİGARI

Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı pandemiye rağmen 530 bin oldu ve bu rakam her geçen gün katlanarak artıyor. Maraş'ın açılması çok önemli ve stratejik bir adım. Maraş nostalji ve tarihi bakımından çok değerli bir yer. Orası bizlere ata yadigarı. Rumlar bizimdir diye bir iddiada bulunamaz. Daha da önemlisi Maraş KKTC sınırları içerisindedir. Maraş'ın daha fazla kapalı kalmasının bir anlamı yoktur. Biz KKTC'nin gerçekten egemen bir devlet olduğunu bir kez daha gösterdik. Türkiye'nin desteği olmasaydı biz bunları meşru bir zeminde gerçekleştiremezdik, Maraş bizim elimizi daha da güçlendirdi.

Arzu FİDANVERDİ