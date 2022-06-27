“Okumak Güzeldir” Kitap Okuma Yarışması’nın ödülleri boğazda dağıtıldı

"KİTAPLAR VE ÖDÜL ÇOK İYİ GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN İYİCE HAZIRLANDIM"

Yarışmaya Ankara Çankaya'dan katılarak 1. olan Fatma Betül Uçar, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Geçen sene de katıldım ama çok iyi hazırlanamamıştım. Bu sene hem kitaplar hem ödül çok iyi göründüğü için iyice hazırlandım. Önce çıkmış sorulara baktım hangi noktalara odaklanılıyor diye. Kitapları o gözle okudum. İnce olan kitapları iki kere, kalın olan kitapları ise notlar alarak okudum. Heyecanlı ve mutluyum" dedi.

"BU SENE OKUTULAN KİTAPLAR ÇOK GÜZELDİ"

Yarışmanın ikincisi olan Bahar Tuğrul, yarışmaya geçen sene de katıldığını belirterek şunları söyledi: "Geçen sene kitap okuma ile ilgili ne yapabilirim diye araştırırken yarışmaya denk geldim. Geçen sene pek çalışmamıştım o yüzden bu sene tekrar şansımı denemek istedim. Bu sene okutulan kitaplar çok güzeldi. Hem bu kitapları okumak, hem de ödül kazanmak gerçekten güzel."

"HEM ÖDÜL TÖRENİ, HEM ÖDÜLLER BU SENE ÇOK GÜZEL"

Yarışmada üçüncü olan Güzey Berkem Güven, kitap okumanın birçok faydasını gördüğü ifade ederek, "Kısa bir zamanım vardı kitapları temin etmekte biraz sıkıntı çektim sonra en kalınından en incesine göre hemen okumaya başladım. Kitap okumanın birçok faydasını gördüm aslında. Yazılı ve sözlü iletişimimi çok kuvvetlendirdi, hayal gücümü çok geliştirdi. Tabi bu yarışmayla maddi bir destek almakta hoşuma gitti. Hem ödül töreni, hem ödüller çok güzel" dedi.