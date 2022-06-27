“Okumak Güzeldir” Kitap Okuma Yarışması’nın ödülleri boğazda dağıtıldı

Bu yıl İstiklal Harbi Zaferi'nin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen, Toplam 27 bin 534 kişinin başvuruda bulunduğu yarışmada dereceye girenlerin ödülleri boğazda düzenlenen tekne gezisinde verildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yarışmada 1. olan Fatma Betül Uçar'a, 2. olan Bahar Tuğrul'a, 3. olan Güzey Berkem Güven'e ve Eyüpsultan'ın birincisi olan Asiye Şefika Sümeyye Kapusuz Karakaya'ya ödüllerini takdim etti.
YARIŞMANIN 1.'SİNE 7 BİN 500 TL VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
Yarışmada 1. olan Fatma Betül Uçar'a 7 bin 500 TL ve dizüstü bilgisayar, 2. olan Bahar Tuğrul'a 5 bin TL ve tablet, 3.olan Güzey Berkem Güven'e 3 bin TL ve tablet, Eyüpsultan birincisi olan Asiye Şefika Sümeyye Kapusuz Karakaya'ya ise fotoğraf makinesi hediye edildi. Yarışmada ayrıca dereceye giren ilk 25 kişi 1.000 TL kitap hediye çeki, dereceye giren ilk 100 Eyüpsultanlı yarışmacı çift kişilik boğaz turu, dereceye giren ilk 150 kitapsever ise Müze Kart verildi.
"KATILIMCILARIN MEMNUNİYETİNİ GÖRDÜM"
Ödül töreni sonrası, boğaz gezisi süresince kitapseverlerle, yarışma üzerine sohbetler yapan Başkan Deniz Köken, "Katılımcıların memnuniyetini gördüm masa masa dolaştım. Hiç buraya gelme ihtimali olmayan Ankara'dan bir öğrencimiz yarışma dolayısıyla buraya geldi ve birincilik ödülünü aldı. Gençlerin kitap okuma hassasiyetinin ne kadar arttığını görüyoruz. Bunlar genç bunlardan bir şey olmaz cümleleri havalarda uçuşuyor ama böyle bir şey yok. Kendi kendimize başkaları hakkında yorumlar yapıyoruz o da yanlış. Bakın bugün 30 binin üstünde yarışmacımız oldu bu sene. Geçen sene 54 bindi, pandemi de vardı o sene tabi. Hem kitaplarla buluşturmuş olduk hem İstiklal Harbini o dönemin büyük şahsiyetlerinden okudular. İnşallah seneye tekrar başka bir konsepte düzenleyeceğimiz yarışmayla Türkiye'nin tamamını Eyüpsultan'da buluşturmuş oluruz" dedi.
"KİTAPLAR VE ÖDÜL ÇOK İYİ GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN İYİCE HAZIRLANDIM"
Yarışmaya Ankara Çankaya'dan katılarak 1. olan Fatma Betül Uçar, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Geçen sene de katıldım ama çok iyi hazırlanamamıştım. Bu sene hem kitaplar hem ödül çok iyi göründüğü için iyice hazırlandım. Önce çıkmış sorulara baktım hangi noktalara odaklanılıyor diye. Kitapları o gözle okudum. İnce olan kitapları iki kere, kalın olan kitapları ise notlar alarak okudum. Heyecanlı ve mutluyum" dedi.
"BU SENE OKUTULAN KİTAPLAR ÇOK GÜZELDİ"
Yarışmanın ikincisi olan Bahar Tuğrul, yarışmaya geçen sene de katıldığını belirterek şunları söyledi: "Geçen sene kitap okuma ile ilgili ne yapabilirim diye araştırırken yarışmaya denk geldim. Geçen sene pek çalışmamıştım o yüzden bu sene tekrar şansımı denemek istedim. Bu sene okutulan kitaplar çok güzeldi. Hem bu kitapları okumak, hem de ödül kazanmak gerçekten güzel."
"HEM ÖDÜL TÖRENİ, HEM ÖDÜLLER BU SENE ÇOK GÜZEL"
Yarışmada üçüncü olan Güzey Berkem Güven, kitap okumanın birçok faydasını gördüğü ifade ederek, "Kısa bir zamanım vardı kitapları temin etmekte biraz sıkıntı çektim sonra en kalınından en incesine göre hemen okumaya başladım. Kitap okumanın birçok faydasını gördüm aslında. Yazılı ve sözlü iletişimimi çok kuvvetlendirdi, hayal gücümü çok geliştirdi. Tabi bu yarışmayla maddi bir destek almakta hoşuma gitti. Hem ödül töreni, hem ödüller çok güzel" dedi.