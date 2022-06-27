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Giriş Tarihi: 27.6.2022 18:45

Şentop, Avusturya Meclis Başkanı ile görüştü

DHA
Şentop, Avusturya Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile TBMM'de baş başa görüşme gerçekleştirdi. Şentop'un TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı. Şentop, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ve beraberindeki heyeti Gazi Meclisimizde ağırladık. Sobotka ile gerçekleştirdiğimiz baş başa görüşmemizde iki ülke ilişkilerini daha ileri seviyeye ulaştırmak için parlamentolarımız arası iş birliğinin önemini vurguladık" dedi.

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Şentop, Avusturya Meclis Başkanı ile görüştü
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