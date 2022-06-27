Şırnak ve Van’da PKK ve FETÖ operasyonları

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon gerçekleştirdi. 20 - 26 Haziran 2022 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda neticesinde toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişi serbest bırakıldı. 2 kişi ise tutuklandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat Polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri sürüyor.