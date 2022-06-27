Son dakika: Bakan Akar’dan Finlandiya ve İsveç’e terör tepkisi: Biz de bildiğimizi yaparız

"MANTIK KATLİAMI"

Terörün NATO'ya yönelik en önemli tehditlerin arasında yer aldığına vurgu yapan Akar, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri Türkiye olarak terörle karşı karşıyayız. Masum insanların canlarına kasteden terör belası ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Siz bizim bu somut mücadelemize katılmayacaksınız, katılmadığınız gibi teröristlere destek vereceksiniz, bunlar için güvenli ülke olacaksınız, size sığınacaklar, onlara maddi-manevi destek sağlayacaksınız, akıl vereceksiniz. Ondan sonra 'Ben NATO'ya gireceğim'. Niçin? 'Bana saldırı olursa Türkiye bana yardım etsin' diye. NATO'ya girmenin anlamı bu. Bu konudaki bencilliğin, mantık katliamının açıkça görülmesi lazım. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımız olarak söylediğimiz şey bu. Bu süreç, görüşmeler devam ederken bir de parmağını gözümüze sokar gibi terörist elebaşının fotoğrafı duvarlara yansıtıldı. Bu nasıl bir anlayış? 'Ben bildiğimi yaparım' demek bu. Sen bildiğini yaparsan biz de bildiğimizi yaparız."

Bunu tüm muhataplarıyla da paylaştıklarını aktaran Akar, "Biz Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulü ile ilgili teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamıyla kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden 'evet' dememiz mümkün değil. Aynı zamanda gizli ambargonun da kaldırılması kendileriyle yaptığımız görüşmelerde ortaya koyduğumuz görüşümüzdür" diye konuştu.