Son dakika haberleri... Bir süredir gündemde olan Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleşecek operasyonla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.
Kritik kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Erdoğan Suriye'nin kuzeyine gerçekleşecek operasyon hakkında da açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız" dedi.
'GÜVENLİK KAYGILARI' VURGUSU
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Gerek terörle mücadelede gerek bölgesel krizler konusunda tehdidi yerinde yok etme konusunda başarıyla hareket ediyoruz. İnsani hassasiyet üzerine inşa edilmiş ilkeli duruşumuzu gösteriyoruz.
Ülkemizin güvenlik kaygılarına saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güç ve imkanlardan faydalanma hakkına sahip olmayacağını belirtmek istiyorum.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Suriye'de operasyon açıklaması! "Biter bitmez başlayacağız" | Video
"YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"
Bize yöneltilen tenkitlerin eksikliklerimizden değil, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine bağlı olarak kendi istikametinde yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını çizmek istiyorum. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında azimle yolumuza devam edeceğiz. Sınır ötesi harekatlarımız, kriziler konusunda sergilediğimiz dengeli, tutarlı tavır gibi... Yeni harekatlara başlayacağız.
SURİYE'YE HAREKAT SİNYALİ
Suriye sınırında oluşturduğumuz güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlamak için hazırlıklarımız bitince yeni harekatlara başlayacağız. Akdeniz ve Ege konusunda gereken adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Pek çok coğrafyada kardeşlerimize destek olmak için attığımız adımlara devam ediyoruz.