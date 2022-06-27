Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Suriye'de operasyon açıklaması! "Biter bitmez başlayacağız"

Ülkemizin güvenlik kaygılarına saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güç ve imkanlardan faydalanma hakkına sahip olmayacağını belirtmek istiyorum.

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"YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Bize yöneltilen tenkitlerin eksikliklerimizden değil, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine bağlı olarak kendi istikametinde yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını çizmek istiyorum. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında azimle yolumuza devam edeceğiz. Sınır ötesi harekatlarımız, kriziler konusunda sergilediğimiz dengeli, tutarlı tavır gibi... Yeni harekatlara başlayacağız.