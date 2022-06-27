SON DAKİKA: Bolu Dağı’nda tanker karşı şeride geçti! Ankara yönü trafiğe kapandı...

Sürücüler, yol kenarındaki tesis içinden geçerek yollarına devam etti. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tankerin kurtarılması için çalışmalar devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.