Teyakkuz halinde 2 bin 552 personel ile 826 araç bekliyor

AFAD'dan Batı Karadeniz'de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanaklar etkisini artıracak ve bugün gece yarısına kadar Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı konusunda uyarıda bulundu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgedeki ilgili birimler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünden görevlendirilen bir temsilci de AFAD Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak'taki AFAD Merkezlerinde de toplantılar düzenleniyor.

Bartın'da yaşanabilecek olumsuz durumlarla mücadeleye destek vermek amacıyla Ankara, Bursa ve Eskişehir'den 10 personel, 4 araç ve 1 adet paletli kurtarma aracı görevlendirilirken, il merkezinde 4 bina, merkez Epçiler Köyü ile Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde birer konut tahliye edildi, Hasankadı yolundaki heyelan nedeniyle yol ile 3 köprü ulaşıma kapatıldı.

200 KİŞİLİK KYK YURDU VATANDAŞLARA TAHSİS EDİLDİ

Karabük il merkezinde ve ilçelerde ise yağışlardan dolayı Yenice ilçesi İsmetpaşa, Aşağıköy yol ayrımında toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için bölgeye iş makineleri sevk edildi. Kastamonu ve Sinop'taki riskli bazı bölgelerde vatandaşlar bulundukları yerden tahliye edilirken, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere de 200 kişilik KYK yurdu vatandaşlara tahsis edildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yoğun yağış nedeniyle taşan Gaziler Deresi kenarındaki 25 konutta bulunan 56 kişi sosyal tesislere yerleştirildi.

2 BİN 552 PERSONEL TEYAKKUZ HALİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda kırmızı uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla 13 ilden Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat, Sakarya personel ve araç görevlendirmesi yapıldı. Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2 bin 552 personel ile 826 araç ve ekipman bulunuyor.