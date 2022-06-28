Bakan Kasapoğlu: Bu yıl 200 binden fazla gencimizi kamplarımızda misafir etmeyi planlıyoruz

"10 KAMPIMIZIN PROJESİ HAZIRLANIYOR"

Türkiye'de 2002'de 4 olan kamp sayısını 43'e çıkardıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, Avrupa'nın en nitelikli altyapısını meydana getirdiklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, 8 kampın yapımının da devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"10 kampımızın projesi hazırlanıyor. Deniz, doğa ve tematik olmak üzere 3 ayrı konseptimiz var. Tüm bu eserler gençlerimizin gelişimleri için her bir katkıyı onlara sunuyor. Gençlerimiz bu kamplarda birbirlerini tanıyor, birbirleriyle kaynaşıyorlar. Ön yargıları birer birer bertaraf ediyorlar. Boş zamanlarını, tatillerini en aktif, dinamik bir şekilde değerlendirme imkanı buluyorlar. Spor yapıyor, atölye çalışmalarına katılıyor, projeler hayata geçiriyorlar. Dostluklar, kardeşlikler kurarak daha güçlü yarınlara, omuz omuza hazırlanıyorlar. Deniz kamplarımızda, yaz aktiviteleriyle, su sporlarıyla, doğa kamplarıyla, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel çalışmalarla yoğun bir şekilde bu kamplarımızı değerlendiriyorlar. Ekolojik tarım ve hayvancılık kamplarımızda, girişimcilik, siber güvenlik, bilim temalı kamplarımızda, matematik, sağlık, kariyer gibi temalarla düzenlediğimiz tematik kamplarla teoriyi ve pratiği gençlerimizle buluşturuyoruz. Gençlerimiz kamplarda tiyatrodan sinemaya, müzikten halk oyunlarına, takım sporlarından bireysel sporlara, parkur sporları ve at biniciliğine kadar pek çok aktivite gerçekleştiriyor."