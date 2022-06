Bakan Kasapoğlu: Bu yıl 200 binden fazla gencimizi kamplarımızda misafir etmeyi planlıyoruz

Bakan Kasapoğlu, kamplardaki tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz bir şekilde sunulduğunu, gençlerden hiçbir ücret talep edilmediğini belirtti.

Türkiye'nin her alanda büyük bir ivme yakaladığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Türkiye 2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle, onun engin vizyonuyla her alanda büyük bir ivmeyi yakaladığı, bir devrimi ortaya koyduğu gibi, gençlik yatırımları, gençlik çalışmaları, spor devrimleriyle de bu alanda en güçlü kazanımları gerçekleştirdi. 10 binlerce gencimiz bu imkanlardan faydalandı. 100 binlerce, milyonlarca gencimiz bu imkanlardan faydalanmaya da devam ediyor. Şu an itibarıyla kamp sezonunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu açılış vesilesiyle 5 bin 130 gencimiz kamplarımızda bir kardeşlik iklimine doğru yol almaya başladı. İnşallah bu yıl 200 binden fazla gencimizi kamplarımızda misafir etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.