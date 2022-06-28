Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Güneş enerjisi ile Şanlıurfa'dan başlayarak Mardin'i ve Van'ı da içine alan 6 büyük ilde elektriği çiftçiye bedavaya vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunun da sözünü verdim. Bizi dinlemiyorlar. Aslında bizi dinleseler, güneş enerjisini onların yapması lazım. Ama dinlemiyorlar." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi.
"İCRAATLERİMİZİN HIZINA YETİŞEMİYORSUNUZ"
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşılan bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz. Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler." ifadelerini kullandı.
Ürettiğiniz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha elektrik ile ilgili 'şu problemi yaşadım, şu fatura problemini yaşıyorum, elektriğim kesildi, karşılayamıyorum, yüksek geldi' demeyecek. Viranşehir, Urfa ve Türkiye; güneşe ihtiyacı olan yerde güneş enerjisini kendisi üretecek."
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap: İcraatlerimizi takip etmekte güçlük çekiyorsunuz | Video
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nu projelerin detayları için bakanlığın sitesini göz atmasını önerdi.