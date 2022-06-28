Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na cevap: İcraatlerimizi takip etmekte güçlük çekiyorsunuz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Güneş enerjisi ile Şanlıurfa'dan başlayarak Mardin'i ve Van'ı da içine alan 6 büyük ilde elektriği çiftçiye bedavaya vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunun da sözünü verdim. Bizi dinlemiyorlar. Aslında bizi dinleseler, güneş enerjisini onların yapması lazım. Ama dinlemiyorlar." ifadelerini kullandı.