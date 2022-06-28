Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için İspanya’da! Uçakta dikkat çeken detay

UÇAKTA DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Öte yandan, Başkan Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.

Başkan Erdoğan'ın bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle görüşmesi beklenen zirvede, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsept belgesinin onaylanması da gündemde olacak.