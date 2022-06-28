Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM’ye çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneği ek bütçeden çıkarıldı

Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulunda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.
Kabul edilen önergeye göre, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan "01.08-Cumhurbaşkanı Ödeneği" ekonomik kodlu tertip hariç olmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "01-Personel Giderleri" ile "02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında ödenek eklenecek. Buna bağlı olarak maddeye bağlı cetvelde yer alan tutarlar da değiştirilecek.
Önergeyle cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 oranında artırılmasını düzenleyen ifadenin madde metninden çıkarılması ve Cumhurbaşkanlığı ödeneğinde artış yapılmaması amaçlanıyor.
MECLİS'E ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere bir çift söz söylemek istediğini belirtmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Başkan Erdoğan, "Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine, bu sözlerim özellikle onlaradır. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski Cumhurbaşkanları ile merhum Cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu. Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öylesine zıvanadan çıkardı ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir." ifadelerini kullanmıştı.
Bunun için TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istediğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." diyerek, şöyle devam etti:
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"Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylece Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanı ödeneğini geçmiş olacağı için inşallah artık kendisi bu konuyu yalan yanlış bilgilerle tekrar gündeme getirip de kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmez. Ülkenin onca meselesi arasında vatandaşlarımın karşısında bu tarz bir konuyla çıkmak zorunda kaldığım için de sizlerden helallik diliyorum."