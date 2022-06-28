Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM’ye çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneği ek bütçeden çıkarıldı

Bunun için TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istediğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." diyerek, şöyle devam etti:

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"Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylece Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanı ödeneğini geçmiş olacağı için inşallah artık kendisi bu konuyu yalan yanlış bilgilerle tekrar gündeme getirip de kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmez. Ülkenin onca meselesi arasında vatandaşlarımın karşısında bu tarz bir konuyla çıkmak zorunda kaldığım için de sizlerden helallik diliyorum."