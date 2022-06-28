Eskişehir, Manisa ve Çorum’da FETÖ operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar neticesinde Eskişehir, Manisa ve Çorum Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Eskişehir'de örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde yer aldığı değerlendirilen, ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen, ifade ve teşhislerde adı geçen bir emekli binbaşı, bir emekli astsubay, biri aktif görevde 4 uzman çavuş, bir uzman erbaş ve eski astsubay olan bir zabıta memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı, Eskişehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MANİSA VE ÇORUM'DAKİ OPERASYONLAR

Ayrıca Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ifade ve teşhislerde adı geçen bir öğretmen, görevden ihraç edilmiş bir vergi müfettişi, bir avukat ve 4 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 6'sının yakalandığı belirtildi.

Çorum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce de, örgütün "güncel öğrenci yapılanması"na yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 7 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlenirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 dijital materyal, 7 bin dolar ve 6 bin lira ele geçirildi.

Toplam 6 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ediyor.