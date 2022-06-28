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Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:14

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğni duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz "çelikten pençeleri" ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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