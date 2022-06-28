Son dakika haberi: Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Orhan Gencebay’dan duygulandıran sözler

Ahmet Yenilmez, usta oyuncuyla ilgili anılarını aktardığı duygu dolu açıklamalarına şöyle devam etti:

"VAHŞİ KAPİTALİZMİN TAŞERONLUĞUNU YAPAMAM DİYEREK ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ"

Kınalı Kuzular'ı çekiyorduk. Büyük bir sağlık problemi geçirmiştim. Kendisini gördüğümde elini öpmek istedim. Neyin var senin dedi. Anlattım kısaca... Bakışından nasıl büyük bir sağlık problemi yaşadığımı anladı ama başını dimdik tutarak, hastalığınla dalga geç onun hükmüne girme, sen ona hükmet dedi. Seveni çoktur, bir kimse çok tanınabilir ama gönül muhabbeti hissedileni az insan vardır. Cüneyt Arkın dönemine ait bir sanatçı olmadı, torunum da babası da bende benim babamda onu seyretti. Vücudumda kırılmadık kemik kalmadı demişti. Hollywood'a gidip oraları sevmeyen beğenmeyen bir isimdi, ben vahşi kapitalizmin taşeronluğunu yapamam diyerek ülkesine geri döndü. Allahım mekanını cennet eylesin, başımız sağolsun. Onun cenazesinin çok güzel olması lazım, onunla beraber öbür tarafa mesajımızı vereceğiz, o bu milletin değerlerinin savaşçısıydı. Bugün Türk sineması varsa onların emekleriyle var.

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Hepimiz geldik, gideceğiz bu dünyadan, insanların gönlünde kalacak işler yapmak önemli, Cüneyt Arkın bunu çok iyi başarmış bir arkadaşımız. Biz rol arkadaşlığı yapamadık. Hepimiz sinemaya hizmet ettik. Ama zaman geliyor, kimse ne kadar yaşayacağını bilmiyor. Bu sabah Cüneyt'in haberini aldım. Çok üzüldüm. Cüneyt'in arkasından herkes çok iyi konuşacak, çok sevdiğim bir arkadaşım, can ciğer arkadaşımdı, ben önce gitseydim o da benim arkamdan böyle şeyler söylecekti...