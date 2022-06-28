Son dakika haberi: Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Orhan Gencebay’dan duygulandıran sözler

Son dakika haberi: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.
Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
ORHAN GENCEBAY: ASLANLAR GİBİ İSTİSNA BİRİDİR, BÜYÜK İZLER BIRAK BIRAKTI
A Haber ekranlarında duygularını paylaşan Orhan Gencebay, aramızdan ayrılan usta oyuncuyla ilgili "Cüneyt Arkın'ı takdir etmeyen yoktur, aslanlar gibi istisna biridir, görevini fevkalade yapan biridir. Büyük izler bıraktı ve çok anılacak, Cünayt Arkın istisna birisidir. Gerekeni gerektiği gibi aktarmıştır, görevini fevkalade yaparak bu dünyadan gökçtü, Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.
Orhan Gencebay açıklamalarına şöyle devam etti:
"Bu kişiler özel isimlerdi, birer birer göçüyorlar, onlar ilkti, inşallah yerlerine gelecek isimer onlar gibi başarılı olur. Cüneyt Arkın'ı kelimelerle anlatamayız, sevenlerine baş sağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin.
Cüneyt Arkın'ın 2 yılda 30 film çektiğinden bahseden Orhan Gencebay, "Yeri doldurulamayacak birisiydi. Çok zor ortamlarda gece gündüz çalışarak gerekeni yapmaya çalıştı, bunu en iyi başaran isimlerdendi. Çok derin izler bırakmıştır, bırakacaktır" şeklinde konuştu.
Yakın dostu Orhan Gencebay, Cüneyt Arkın'ı anlattı "Büyük izler bıraktı" | Video
AHMET YENİLMEZ: ONU ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ
Oyuncu Ahmet Yenilmez, "Onu anlatmaya kelimeler yetmez, artık Cüneyt Arkın yok, onun yokluğunu iliklerimize kadar hissedeceğiz, onunla bir projede olamamak içimde uhde kalırdı, Kuruluş Osman'da olma fırsatı yakaladık" dedi.
Ahmet Yenilmez, usta oyuncuyla ilgili anılarını aktardığı duygu dolu açıklamalarına şöyle devam etti:
"VAHŞİ KAPİTALİZMİN TAŞERONLUĞUNU YAPAMAM DİYEREK ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ"
Kınalı Kuzular'ı çekiyorduk. Büyük bir sağlık problemi geçirmiştim. Kendisini gördüğümde elini öpmek istedim. Neyin var senin dedi. Anlattım kısaca... Bakışından nasıl büyük bir sağlık problemi yaşadığımı anladı ama başını dimdik tutarak, hastalığınla dalga geç onun hükmüne girme, sen ona hükmet dedi. Seveni çoktur, bir kimse çok tanınabilir ama gönül muhabbeti hissedileni az insan vardır. Cüneyt Arkın dönemine ait bir sanatçı olmadı, torunum da babası da bende benim babamda onu seyretti. Vücudumda kırılmadık kemik kalmadı demişti. Hollywood'a gidip oraları sevmeyen beğenmeyen bir isimdi, ben vahşi kapitalizmin taşeronluğunu yapamam diyerek ülkesine geri döndü. Allahım mekanını cennet eylesin, başımız sağolsun. Onun cenazesinin çok güzel olması lazım, onunla beraber öbür tarafa mesajımızı vereceğiz, o bu milletin değerlerinin savaşçısıydı. Bugün Türk sineması varsa onların emekleriyle var.
Film setinde tesadüfen farkedildi, Türk sinemasına damga vurdu! İşte Cüneyt Arkın'ın hayat hikayesi | Video
SİNEMA SANATÇISI ENGİN ÇAĞLAR: CÜNEYT'İN ARKASINDAN HERKES ÇOK İYİ KONUŞACAK
Hepimiz geldik, gideceğiz bu dünyadan, insanların gönlünde kalacak işler yapmak önemli, Cüneyt Arkın bunu çok iyi başarmış bir arkadaşımız. Biz rol arkadaşlığı yapamadık. Hepimiz sinemaya hizmet ettik. Ama zaman geliyor, kimse ne kadar yaşayacağını bilmiyor. Bu sabah Cüneyt'in haberini aldım. Çok üzüldüm. Cüneyt'in arkasından herkes çok iyi konuşacak, çok sevdiğim bir arkadaşım, can ciğer arkadaşımdı, ben önce gitseydim o da benim arkamdan böyle şeyler söylecekti...
CÜNEYT ARKIN'IN HAYATI
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu.
İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.