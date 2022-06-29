HDP'li vekil, Halk TV’de ‘Sayın Öcalan’ dedi, hepsi sustu!

HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, Halk TV'de Şirin Payzın'ın ve Emin Çapa'nın moderatörlüğündeki programa Skype bağlantısı ile katıldı. HDP'li Tiryaki, "Sayın Öcalan nasıl bir mesaj verir hep birlikte görürüz" dedi ancak Halk TV sunucu ve moderatörlerinden tek kelime tepki gelmedi. İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de, sosyal medya hesabından HDP'li Tiryaki'nin videosunu paylaştı.





Çelebi, paylaşımında, şunları ifade etti:

"Halktv'de bebek katili,PKK elebaşına "Sayın Öcalan" denmesine ses çıkmayacak mı? Dilinizi mi yuttunuz! PKK-Öcalan severlerin girdiği denklemlerde olmayacağız, alışmayacağız!"