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Giriş Tarihi: 29.6.2022 20:46 Son Güncelleme: 29.6.2022 20:47

HDP'li vekil, Halk TV’de ‘Sayın Öcalan’ dedi, hepsi sustu!

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN

Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki, Halk TV’de katıldığı canlı yayında ‘Sayın Öcalan’ söylemi ile tepki çekti. İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Bebek katiline Sayın Öcalan denmesine ses çıkmayacak mı? Dilinizi mi yuttunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, Halk TV'de Şirin Payzın'ın ve Emin Çapa'nın moderatörlüğündeki programa Skype bağlantısı ile katıldı. HDP'li Tiryaki, "Sayın Öcalan nasıl bir mesaj verir hep birlikte görürüz" dedi ancak Halk TV sunucu ve moderatörlerinden tek kelime tepki gelmedi. İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de, sosyal medya hesabından HDP'li Tiryaki'nin videosunu paylaştı.



Çelebi, paylaşımında, şunları ifade etti:

"Halktv'de bebek katili,PKK elebaşına "Sayın Öcalan" denmesine ses çıkmayacak mı? Dilinizi mi yuttunuz! PKK-Öcalan severlerin girdiği denklemlerde olmayacağız, alışmayacağız!"

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HDP'li vekil, Halk TV’de ‘Sayın Öcalan’ dedi, hepsi sustu!
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