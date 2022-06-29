FETÖ’yü güzelleyen Melek Çetinkaya ve darbeci askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CANLI YAYINDA FETÖ'YE ÖVGÜ DİZMİŞTİ

Melek Çetinkaya geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Çetinkaya'nın FETÖ elebaşı için kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Terör elebaşı Fetullah Gülen için 'terörist diyemeyen' Çetinkaya konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ben Fetullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım."