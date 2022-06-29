Firari FETÖ hükümlüsü ihraç polis ve öğretmen yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda neticesinde, Mersin Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan haklarında yakalama emri ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı ihraç polis memuru Ş.A ve ihraç öğretmen Bylock kullanıcısı A.A Mezitli İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.