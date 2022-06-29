İstanbul’daki ’suikast’ operasyonunda 4 tutuklama

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın diyerek uyarıda bulundu. Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.





4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında terör ekipleri 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda gözaltına alınan 6 şüphelinin kaldığı tespit edilen Beyoğlu'ndaki bir otel ile Beylikdüzü'ndeki bir evde arama yapıldı. Aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet susturucu, 2 lazer, 6 sahte pasaport ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri ardından 5 şüpheli tutuklamaya sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü, 'Siyasal ve Askeri casusluk' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.