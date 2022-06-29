Komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı

Komandolara hitap eden Vali Ekrem Canalp, "Bugün burada Suriye'ye görev için göndermiş olduğumuz bu vatanın kahraman evlatları da vatanı, Türkiye'nin sınırlarının ötesinde savunmak için gidiyorlar. Hepimiz buna içtenlikle inanıyoruz ki, burada bulunan herkes ama herkes aynen önümüzde duran bu vatan evlatları gibi ya bir şehittir, ya bir gazidir, ya da bir şehit adayıdır, ya da bir gazi adaydır. Bugün buradan Suriye'ye giden yiğit vatan evlatları sizlere söyleyeceğim şudur; Cenabı Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin, Cenabı Allah sizleri görevini layıkıvechiyle yapmayı nasip etsin. Cenabı Allah sizlerin hepinizin sağlık ve sıhhat içerisinde salimen tekrar buraya bu alana gelmeyi, dönmeyi nasip eylesin, Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.