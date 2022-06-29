Kuru laf değil netice istiyoruz

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak için dün "TC-TRK" uçağıyla İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Başkan Erdoğan Madrid ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi ve gündeme dair önemli mesajlar verdi:İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa, ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez. En başından beri Türkiye'nin, hayati çıkarlarını tehdit eden PKK ile PYD/ YPG başta olmak üzere her türlü uzantılarının bu ülkelerde rahatça hareket etmelerine mâni olunmasına dair beklentisi var. Biz, NATO'nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz. Aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda bakıyorsunuz bu teröristbaşlarından bir tanesi çıkmış, orada söyleşi yapıyor. Ve bu söyleşide de bize veriyor veriştiriyor. Öbür tarafta ne diyor İsveç yöneticileri? 'Biz, şu anda bunları terörist olarak kabul etmiyoruz' diyorlar. Öbür taraftan Stockholm caddelerinde İsveç polisinin kontrolü, denetiminde yürüyüşler yaptırılıyor.NATO liderler toplantısı bugün Türkiye saatiyle 11.30'da başlayacak. Toplantı öncesi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimi yapılacak. Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek. Zirvede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının görüşülmesi ve ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsept Belgesi'nin onaylanması da gündemde olacak. Zirve sonrası Prado Müzesi'nde gayri resmi transatlantik yemeğinde buluşulacak.Kırmızı hat diplomasisiyürütülüyor.Olaylar, bazı yerlerdebakıyorsunuz çok su altıgidiyor, ama bazı yerlerde artıksu üstüne çıkıyor. Dolayısıyla bu gelişmeleregöre de biz Türkiye olarak yol haritamızıanlık veyahut süratle belirler, gerekenide yol haritasıyla beraber anında yaparız.Bu sabah (dün) Biden ile telefondagörüştük. Tekrar bir araya gelme arzusunuifade etti, biz de 'olabilir' dedik. F-16 meselesihâlâ masada, ortada yine bir oyalama taktiğigidiyor. NATO'nun bir numaralı ülkesi Amerika. Bugünekadar binlerce TIR, araç gereç, silah terörsitlere verildi de bubeşinci madde gündeme getirilmek suretiyle NATO buna karşıne yaptı? TIR'lar dolusu silahlar Amerika'dan geldi. Zirvedekigörüşmemizde bunları Biden'ın yüzüne söyleyeceğim.Bir taraftan bakıyorsunuz 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruluyor. Peki bunu niye kurdunuz? Verdikleri cevap 'Rusya'ya karşı.' Ne demek Rusya'ya karşı? İşiniz gücünüz 'S-400 aşağı, S-400 yukarı', hep laf. Bunları Biden ile yapacağımız görüşmede dile getireceğiz. Ama biz, Danimarka'da, Norveç'te hep bunları yaşadık. Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunlardan en ufak tavır görmedik.Miçotakis ile ikili görüşmeyapmam mümkün değil, o kapıyıkapattık. Kendilerine çekidüzenverecekler. Ancak o haldehangi düzeyde görüşmeler yapılır,yapılmaz planlar, yol haritamızıçizeriz. Bize karşı 15Temmuz darbe girişiminiyapan FETÖ'nünen önemlisığınağı neresi oldu? Yunanistanoldu. Teröristleri bunlar el bebekgül bebek beslediler, ondan sonrada Yunanistan üzerinden Avrupa'nındeğişik ülkelerine uğurladılar.Bunları artık yutmuyoruz. Türkiyekarşısında şahsiyetli bir duruşbekliyoruz. Şahsiyetli birduruş göstermeyenlerekarşı tavrımız bellidir.