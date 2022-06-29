Kuru laf değil netice istiyoruz

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak için dün "TC-TRK" uçağıyla İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Başkan Erdoğan Madrid ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi ve gündeme dair önemli mesajlar verdi:
(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği):
İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa, ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez. En başından beri Türkiye'nin, hayati çıkarlarını tehdit eden PKK ile PYD/ YPG başta olmak üzere her türlü uzantılarının bu ülkelerde rahatça hareket etmelerine mâni olunmasına dair beklentisi var. Biz, NATO'nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz. Aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda bakıyorsunuz bu teröristbaşlarından bir tanesi çıkmış, orada söyleşi yapıyor. Ve bu söyleşide de bize veriyor veriştiriyor. Öbür tarafta ne diyor İsveç yöneticileri? 'Biz, şu anda bunları terörist olarak kabul etmiyoruz' diyorlar. Öbür taraftan Stockholm caddelerinde İsveç polisinin kontrolü, denetiminde yürüyüşler yaptırılıyor.
LİDERLER TOPLANTISI BUGÜN
NATO liderler toplantısı bugün Türkiye saatiyle 11.30'da başlayacak. Toplantı öncesi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimi yapılacak. Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek. Zirvede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının görüşülmesi ve ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsept Belgesi'nin onaylanması da gündemde olacak. Zirve sonrası Prado Müzesi'nde gayri resmi transatlantik yemeğinde buluşulacak.
TAHILDA KIRMIZI HAT DİPLOMASİSİ
(Tahıl krizi)
Kırmızı hat diplomasisi
yürütülüyor.
Olaylar, bazı yerlerde
bakıyorsunuz çok su altı
gidiyor, ama bazı yerlerde artık
su üstüne çıkıyor. Dolayısıyla bu gelişmelere
göre de biz Türkiye olarak yol haritamızı
anlık veyahut süratle belirler, gerekeni
de yol haritasıyla beraber anında yaparız.
ABD'NİN SİLAH GÖNDERDİĞİNİ BIDEN'IN YÜZÜNE SÖYLEYECEĞİM
(ABD Başkanı Biden'la görüşme)
Bu sabah (dün) Biden ile telefonda
görüştük. Tekrar bir araya gelme arzusunu
ifade etti, biz de 'olabilir' dedik. F-16 meselesi
hâlâ masada, ortada yine bir oyalama taktiği
gidiyor. NATO'nun bir numaralı ülkesi Amerika. Bugüne
kadar binlerce TIR, araç gereç, silah terörsitlere verildi de bu
beşinci madde gündeme getirilmek suretiyle NATO buna karşı
ne yaptı? TIR'lar dolusu silahlar Amerika'dan geldi. Zirvedeki
görüşmemizde bunları Biden'ın yüzüne söyleyeceğim.
9 ÜS KURANLAR 'S-400' DİYOR
Bir taraftan bakıyorsunuz 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruluyor. Peki bunu niye kurdunuz? Verdikleri cevap 'Rusya'ya karşı.' Ne demek Rusya'ya karşı? İşiniz gücünüz 'S-400 aşağı, S-400 yukarı', hep laf. Bunları Biden ile yapacağımız görüşmede dile getireceğiz. Ama biz, Danimarka'da, Norveç'te hep bunları yaşadık. Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunlardan en ufak tavır görmedik.
YUNANİSTAN KENDİSİNE ÇEKİDÜZEN VERSİN
(Yunanistan ile ilişkiler)
Miçotakis ile ikili görüşme
yapmam mümkün değil, o kapıyı
kapattık. Kendilerine çekidüzen
verecekler. Ancak o halde
hangi düzeyde görüşmeler yapılır,
yapılmaz planlar, yol haritamızı
çizeriz. Bize karşı 15
Temmuz darbe girişimini
yapan FETÖ'nün
en önemli
sığınağı neresi oldu? Yunanistan
oldu. Teröristleri bunlar el bebek
gül bebek beslediler, ondan sonra
da Yunanistan üzerinden Avrupa'nın
değişik ülkelerine uğurladılar.
Bunları artık yutmuyoruz. Türkiye
karşısında şahsiyetli bir duruş
bekliyoruz. Şahsiyetli bir
duruş göstermeyenlere
karşı tavrımız bellidir.