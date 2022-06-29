Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu: Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!