Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 29.6.2022 10:29 Son Güncelleme: 29.6.2022 11:01

MSB duyurdu: Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu: Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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MSB duyurdu: Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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