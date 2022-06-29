MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabındna yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.
Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2022
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/MEVqPLnLn9