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Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:27

MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

DHA
MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabındna yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.

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MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
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