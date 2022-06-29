NATO duyurdu! SNMCMG-2 komutası Türkiye’ye devredildi

Türk Komutanlığı döneminde Bulgaristan, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Romanya SNMCMG2'de farklı dönemlerde yer alacak ve NATO'nun dayanışmasını geliştirecek. NATO ve NATO dışı liman ziyaretlerinin yanı sıra tatbikatlara katılacağız. Sancak gemisi personelimin ve mürettebatımın profesyonelliğine ve bağlılığına inanıyorum. Önceki komuta dönemimde olduğu gibi şunu bilmenizi isterim ki, ekibim ve ben iyi hazırlandık ve hazırız" dedi.