Polisin müdahalesine “Taciz” dediler… Siber Zorbalardan iftiralı linç kampanyası…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapan Emniyet Müdürü Hanifi Zengin, geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Beyoğlu'nda LGBT'lilere yönelik müdahalede Çevik Kuvvet Polisleri'yle birlikte bir gruba gözaltı yapmak için müdahale etti. Grup içerisindeki kişileri tutmaya çalışan ve o esnada kaçmaya çalışan bir kadını tutan Emniyet Müdürü Hanifi Zengin ile ilgili sosyal medyadan iftirayla bir "Linç Kampanyası" başlatıldı. Siber Zorbalar, linç kampanyasında Hanifi Zengin'in yaptığı müdahaleye "Taciz" iftirası attı. Görüntülerde herhangi bir taciz olayına rastlanmamasına rağmen "Tacizci Polis" başlığıyla adeta linç edilen Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'in fotoğrafları da kullanıldı ve Emniyet Müdürü Zengin hedef gösterildi. Siber Zorbalar, Hanifi Zengin'e iftira atmanın yanı sıra hakaretlerde ve tehditlerde de bulundu.

KULLANICILARDAN TEPKİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise taciz iftirasına tepki gösterdi. Linç Kampanyası "Böyle konularda iftiralar atanlar gerçek taciz olaylarını da istismar edenlerdir" yorumlarına yol açtı. Bir kadın sosyal medya kullanıcısı gönderdiği mesajda "Şaka mı bu? Ben neden taciz göremiyorum? Gerçekten birilerini linçlemek için ne uyduracağınızı şaşırmışsınız" yazarak linç kampanyasına tepki gösterdi.

