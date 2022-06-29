Sel sularının telef olan sokak hayvanları için Valilikten açıklama

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada ilgili şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun ilgili maddelerinden 434.000TL idari para cezası kesildiği belirtilerek, "24 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilimizde yaşanan aşırı yağışlar ve selden sonra, izinsiz olarak köpek barınağı olarak kullanılan yer ile ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan asılsız haberler ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir" denildi.

Açıklamada:

"27 Haziran 2022 tarihi saat 17.45'de Merkez ilçe Okçular köyünde Sevim ARKAN'a ait resmi olmayan barınağın su bastığı ve hayvanların zarar gördüğü ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezince alınması üzerine saat 18.26'da İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ Ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ait (1) arazöz kullanılarak barınağın kapılarının kırılması suretiyle içeri girilmiş, (56) hayvanın daha önceden canlarını kaybettiği görülmüştür. Görevli personelimizin yoğun çalışmaları sonucunda barınakta bulunan (194) hayvan canlı olarak kurtarılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine 20.55'de gelen ihbarda Sevim ARKAN'ın Merkez ilçe Okçular köyünde bulunan resmi olmayan barınakta sel felaketi nedeniyle aynı barınağın çökebileceğinin bildirilmesi üzerine; o sırada Merkez ilçe Kayadibiçavuş köyünde mahsur kalan bir aileyi kurtarma görevinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin faaliyetinin bitimine müteakip 22.00'da Sevim ARKAN ve Nedim GÖÇMEN isimli şahısları kurtarma çalışmaları başlamış, şahıslar 22.58'de bulundukları bölgeden sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştır. Söz konusu haberlere konu barınağın sahibi Sevim ARKAN Bartın Merkez ilçesi Okçular köyünde ilgili makamlardan gerekli izinleri almadan hayvanların yaşam şartlarına uygun olmayan barınak inşa etmiştir. İlgili mevzuatına göre hayvan barınakları sel taşkın risklerine karşı akarsu yakınlarına kurulamaz."

İlgili kişi, 2017-2018 yıllarında İnkum Çöplük bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına yardım için sosyal medyadan izinsiz para toplayarak faaliyetlerine başlamış, daha sonra Merkez/Yeşilkaya köyünde bahçesi olan özel bir mülk satın almış, halen Okçular köyünde tarım arazisi vasfında özel mülk kiralayarak faaliyetine devam etmektedir.



Sevim ARKAN hakkında 2019-2022 döneminde;



-01.07.2019, 05.07.2019, 15.01.2021 tarihlerinde 3 kez Dolandırıcılık ve Dini İnanç ve Duyguların İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından adli işlem yapılmıştır. (C.Savcılığınca takipsizlik kararı verilmiştir.)



-Yardım Toplama Kanununa Muhalefet suçundan (11) adet idari işlem uygulanarak 32.716 TL. para cezası kesilmiştir.



-İzinsiz barınakla alakalı, İmar Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılarak 6.504 TL idari yaptırım uygulanmıştır. (Şahsın itirazı sonucu Zonguldak İdare Mahkemesince iptal edilmiştir.)





-2021 yılında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu/Evcil Hayvanlara Eziyet suçundan adli işlem yapılmıştır. (Kovuşturması devam etmektedir.)

-09 Kasım 2021 ve 06 Aralık 2021 tarihlerinde (9) işçiyi sigortasız çalıştırması nedeniyle 5510 sayılı Kanun gereğince Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na muhalefet eyleminden işlem tesis edilmiştir.

-06.12.2021 tarihinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 5/1 maddesi "Bir hayvanı sahiplenen veya ona bakan kişi hayvanı barındırma, hayvan türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür." gereğince 434.000 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

-28.06.2022 günü 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet/Ev Hayvanı veya Evcil Hayvanı Kasten Öldürme suçundan adli işlem yapılmıştır. (Soruşturması devam etmektedir.)" denildi.





Barınaktan Emniyet birimleri ve hayvan severler tarafından kurtarılan 194 sokak hayvanı Bartın İl Özel İdaresi Hayvan Barınağında koruma altına alındı.