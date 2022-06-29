Son dakika: Devlet Bahçeli’den Madrid Mutabakatına övgü

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenber dörtlü görüşme formatında bir araya geldi.

"STRATEJİK BİR KAZANIM, MİLLİ BİR BAŞARIDIR"

Bu görüşmeyi müteakiben bahse konu toplantıda hazır bulunan üç ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının nezaretinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci hakkında üçlü memorandum imzalandı.İmzalanan memoranduma övgüler yağdıran Bahçeli, " Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları eliyle imza altına alınan (10 maddelik) muhtıra metni ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, aynı şekilde milli bir başarıdır.Madrid'de gerçekleşen dörtlü zirvede Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmiş; haklı tezleri, meşru teklifleri, terörle mücadele kararlılığı tasdik ve tescil edilmiştir.Kaldı ki, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam bir dayanışma ve işbirliği iradesi gösterilmesi hususunda görüş birliği sağlanmıştır" diye konuştu.

FETÖ PYD VE YPG TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL GÖRDÜ

Bahçeli, uluslararası bir organizasyonun bünyesinde ilk defa FETÖ'nün, PYD ve YPG'nin terör örgütü olarak tanımlandığını ve bu çerçevede İsveç ve Finlandiya'nın anılan terör örgütlerine destek sağlamayacaklarını yazılı güvenceyle taahhüt etmeleri tarihi bir karar olduğunu belirtti.

Bahçeli bu iki ülkenin milli güvenliğimize yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecek olmalarının mühim ve memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE MADRİD'DE İSTEDİĞİNİ ALDI

Türkiye'nin Madrid'de istediğini aldığını belirten Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kimse bu saygı duyulup takdir edilmesi gereken çarpıcı tabloyu karalamaya, fiyasko iftirasıyla izaha teşebbüs ve tevessül etmemeli. Zillet ittifakının ve bu ittifaka sözcülük yapan odakların derin bir hayal kırıklığı eşliğinde, terörizmin ve terör örgütlerinin arkasına geçip Türkiye'yi taşlamaları, gerçekleri çarpıtma densizlikleri utanç verici bir durum, ayıplı bir tutumdur. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarının önünde en azından Türkiye'nin ortaya koyduğu sağlam ve tutarlı duruş açısından bir engel kalmamıştır. Bundan sonra her NATO üyesi ülke ahlak ve samimiyet testinden geçecek, söz ve vaatlerine müzahir hareket edip etmedikleri yakından takip edilecektir."