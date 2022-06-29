Son dakika | Türkiye taleplerini sıraladı, İsveç ve Finlandiya dinleyip ’TAMAM’ dedi!

Son dakika haberler: NATO'da gözlerin çevrildiği Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde etti. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı. PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olarak değerlendirildi.